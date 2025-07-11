Сенатор Кастюкевич пообещал помочь пострадавшим при обрушении дома в Алёшках

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич предоставит "все, что будет нужно" пострадавшим при обрушении пятиэтажного дома в Алёшках после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Авиаудар по жилому дому можно назвать примером геноцида гражданского населения Херсонщины, заявил ТАСС сенатор.

"Алешки. Авиаудар. Двухподъездная пятиэтажка "сложилась". Ударить в пятницу вечером по жилому дому - это, к сожалению, уже фирменный почерк врага. Как и не дать вытащить людей из-под завалов. Нахожусь на связи с губернатором региона Владимиром Сальдо. Максимально включусь в помощь пострадавшим в Алешках, когда это потребуется. Все, что будет нужно", - сказал Кастюкевич.

По мнению сенатора, Украина и ее спонсоры "поощряют геноцид гражданского населения Херсонщины, преследование врачей скорой и коммунальных служб дронами, ракетные удары по больницам и школам". "Нам не о чем говорить с убийцами. Нам нужна максимально обширная буферная зона", - уточнил он.

Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил ТАСС, что пятиэтажный дом обрушился в Алешках в результате авиаудара ВСУ, под завалами остаются люди. Как уточнил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, Вооруженные силы Украины используют дроны, чтобы не пустить оперативные службы на место обрушения здания.