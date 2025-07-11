Жителя Калмыкии арестовали по делу о реабилитации нацизма

Он разместил на своей странице в одной из соцсетей публикацию с негативной оценкой дней воинской славы и памятных дат России, связанных с защитой Отечества

ЭЛИСТА, 11 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили в Калмыкии уголовное дело в отношении жителя Элисты, который подозревается в реабилитации нацизма. Мужчина арестован, в его доме найдены оружие и боеприпасы, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). По ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, житель Элисты разместил на своей личной странице в одной из соцсетей для обозрения неограниченному кругу лиц публикацию с негативной оценкой дней воинской славы и памятных дат России, связанных с защитой Отечества. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. По месту жительства мужчины проведен обыск, в ходе которого обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, оружие, предметы, имеющие значение для следствия. По делу назначены лингвистическая, взрывотехническая, криминалистическая, медико-криминалистическая и баллистическая экспертизы по изъятым предметам.

Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным ЦПЭ МВД по республике, УФСБ России по Калмыкии.