Полицейские задержали напавшего с ножом на охранника магазина в Петербурге

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Напавшего на охранника сетевого магазина в Петербурге задержали полицейские. Охранник в крайне тяжелом состоянии госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

"Буйный покупатель задержан стражами порядка на месте и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

На месте преступления работают следователи и криминалисты следственного отдела по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

"В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская", - отметила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу Санкт-Петербургу в телеграм-канале.

Сообщение о ножевом ранении мужчины в сетевом магазине, расположенном в доме 6 по улице Меркурьева в поселке Парголово, поступило сегодня в 14:55. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции, установлено что, по указанному адресу произошел словесный конфликт между 29-летним охранником магазина и 27-летним покупателем, который напал на своего обидчика с ножом.