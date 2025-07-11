Семья погибшего после атаки БПЛА в Туле сотрудника МЧС получит 2 млн рублей

Средства выделят власти региона

ТУЛА, 11 июля. /ТАСС/. Жители Тульской области, пострадавшие от атак беспилотников 11 июля в Туле получат материальную помощь от властей региона, семья погибшего сотрудника МЧС получит 2 млн рублей. Соответствующий указ губернатора Дмитрия Миляева опубликован на портале правовой информации Тульской области.

"Установить единовременную материальную помощь лицам, пострадавшим в результате происшествий, произошедших в Тульской области 11 июля 2025 года в результате отражения атак, осуществляемых с использованием беспилотных летательных аппаратов, либо падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в документе.

При получении легкого вреда здоровью, помощь составит 100 тыс. рублей. В связи с получением в результате происшествия вреда здоровью средней тяжести - 300 тыс. рублей, тяжкого вреда здоровью - 600 тыс. рублей.

"Установить единовременную материальную помощь членам семьи гражданина, погибшего (умершего) в результате происшествия, в размере 2 000 000 рублей в равных долях каждому члену его семьи", - сообщается в указе.

11 июля Тульская область подверглась очередной атаке беспилотников. Инструктор специальной пожарно-спасательной части Илья Ковалев погиб при выполнении служебных обязанностей во время ликвидации последствий атаки БПЛА. Еще один человек получил ранения.