Подмосковный суд избрал меру пресечения матери детей, над которыми издевался отчим

Женщине запрещено выходить с 22:00 до 06:00 за пределы жилого помещения, а также общаться с допрошенными в рамках уголовного дела свидетелями

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий матери детей, которых истязал ее сожитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"По ходатайству следствия судом в отношении жительницы Видного, подозреваемой в неисполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 11 сентября", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе подмосковной прокуратуры, женщине запрещено выходить с 22:00 до 06:00 за пределы жилого помещения, а также общаться с допрошенными в рамках уголовного дела свидетелями.

Ранее суд арестовал ее сожителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, п. п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью), по п. п. "а", "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью)

По данным следствия, 7 июля в поселке Дрожжино Ленинского городского округа отчим на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес множественные удары бейсбольной битой по голове и туловищу 11-летнего мальчика. Также обвиняемый неоднократно истязал троих несовершеннолетних детей сожительницы. Видео жестокого избиения пасынка он заставил снимать другого ребенка для устрашения детей при попытках воспользоваться деньгами мужчины.