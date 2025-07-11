Сальдо: под завалами разрушенного в Алёшках ударами ВСУ дома находятся десятки людей

Глава региона уточнил, что в многоэтажку попали две украинские авиабомбы

ГЕНИЧЕСК, 11 июля. /ТАСС/. Десятки человек находятся под завалами пятиэтажного дома в Алёшках Херсонской области, обрушившегося в результате удара украинскими авиабомбами. ВСУ применяют беспилотники и не дают службам начать разбор завалов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей. Даже подойти сейчас к этому дому спасателям и приступить к разборке невозможно. <...> Висят FPV-дроны, висят дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию и не дают ни спасателям, ни коммунальщикам ничего делать", - сказал он в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в многоэтажку попали две украинские авиабомбы, она практически уничтожена. Сальдо добавил, что о дополнительных мерах, принимаемых для спасения людей, власти сообщат после того, как начнется разбор завалов.