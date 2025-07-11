В Башкирии в ДТП с двумя автомобилями погибли два человека

Еще три пострадали

УФА, 11 июля. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла в Башкирии, в результате два человека погибли и три пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

"В результате ДТП две пассажирки отечественного автомобиля скончались до приезда скорой медицинской помощи. Сам водитель и еще два его пассажира госпитализированы. Водитель иномарки не пострадал", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло на 19-м км автодороги Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки. По предварительной информации, водитель автомобиля "Лада Ларгус" при обгоне допустил столкновение с пикапом Mitsubishi, который совершал поворот налево. После удара "Лада" опрокинулась на проезжую часть.