В Подмосковье женщина с ребенком погибли в ДТП с грузовиком

Погибшая допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком на 260-м км трассы А-108 "МБК" в Подмосковье, в результате погибли пятилетний ребенок и женщина - водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным главка, авария произошла около 19:25 мск. "По предварительной информации, водитель, 34-летняя женщина, управляя автомашиной марки "Ваз", допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель и 5-летний пассажир легковушки погибли", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, движение ограничено. Водителям посоветовали учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.