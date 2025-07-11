11 июля, 21:53
Военная операция на Украине

ВСУ три раза за сутки атаковали территорию ДНР ударными БПЛА

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС
Ранен житель Горловки

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины трижды атаковали территорию Донецкой Народной Республики с использованием ударных беспилотников за сутки, ранен житель Горловки. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

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"Со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) совершены три вооруженные атаки. Применялись ударные БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона в Центрально-Городском районе города был ранен мирный житель. Как уточнил Пушилин, пострадал мужчина 1991 года рождения. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь. 

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