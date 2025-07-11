В Дагестане погиб подросток в ТЦ из-за падения грузового лифта

Следователи начали проверку

МАХАЧКАЛА, 11 июля. /ТАСС/. Следователи в Дагестане начали проверку по факту падения грузового лифта на подростка в торговом центре. От полученных травм мальчик умер, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по республике.

"По предварительным данным, в торговом центре, расположенном на проспекте Акушинского в Махачкале, грузовым лифтом придавило подростка 2008 года рождения, который от полученных телесных повреждений умер на месте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе службе добавили, что по факту произошедшего следователями организована процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.