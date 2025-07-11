В Москве на Бережковской набережной кроссовер въехал в пешеходов

Пострадали пять человек

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Как минимум пять человек пострадали в ДТП на Бережковской набережной в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"На Бережковской набережной кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу, - говорится в сообщении. - Предварительно, пострадавших пятеро, из них двое детей 8-10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Степень тяжести травм уточняется".

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что по факту ДТП проводится процессуальная проверка.

"Установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре Западного административного округа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель легковушки совершил ДТП, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, а затем скрылся с места аварии.

В свою очередь в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы добавили ТАСС, что принимаются меры к розыску и задержанию виновника ДТП. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.