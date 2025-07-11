Суд обратил в доход государства активы ГК "Главпродукт" и его главы Смирнова

Решение вступает в силу незамедлительно

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы обратил в доход государства 100% долей головных компаний ГК "Главпродукт", а также собственность главы этой организации Леонида Смирнова из-за вывода за рубеж прибыли в обход введенных в России контрсанкций. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд решил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства активов "Главпродукта" и собственности его главы Смирнова удовлетворить в полном объеме. Решение вступает в силу незамедлительно", - сообщили там.

ГК "Главпродукт" включает 32 компании на территории Москвы, Калининградской, Московской и Орловской областей, которые поставляют продовольствие на внутренний рынок РФ, а их стабильная деятельность имеет критически важное значение для экономической и продовольственной безопасности страны. В 2009 году контролирующий группу гражданин США Леонид Смирнов перерегистрировал ГК "Главпродукт" на американские компании Universal Company 2000 Inc. и Universal Beverage Company.

Несмотря на введенные указами президента в 2022 году контрсанкции, призванные блокировать отток капитала, с 2022 по 2024 год ими были приняты решения о выводе через головные компании на счета JP Morgan Chase Bank N. A. прибыли в размере 1 млрд 379 млн 861 тыс. рублей. Для придания видимости законности данных действий выплаты искусственно раздробили на части размером до 10 млн рублей.

15 октября 2024 года указом президента ряд компаний ГК "Главпродукт" были переведены под временное управление Росимущества. Как сказано в иске надзорного ведомства, Смирнов "из мести стал блокировать работу временной администрации, в том числе по поставке продуктов питания в зону специальной военной операции на Украине", направив с декабря 2024 года по февраль 2025 года на электронную почту работников ГК "Главпродукт" письменные указания не сотрудничать и не предоставлять информацию временной администрации, противодействовать законной деятельности Росимущества и назначенному государством управляющему.