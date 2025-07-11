В КЧР в ДТП погиб подросток

Еще трое пострадали

ЧЕРКЕССК, 11 июля. /ТАСС/. Подросток погиб в Карачаево-Черкесии, не справившись с управлением автомобиля и врезавшись в дерево. Трое несовершеннолетних пассажиров пострадали, говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике.

"Около 18 часов на автодороге Медногорский - Кызыл-Уруп 16-летний водитель автомашины "Грэдвал поэр", житель станицы Преградная, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Несовершеннолетний водитель автомашины скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Трое пассажиров автомобиля, которые так же являются несовершеннолетними, были госпитализированы.

В пресс-службе уточнили, что после съезда с дороги автомобиль столкнулся с придорожным деревом.