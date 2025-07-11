СК проводит доследственную проверку по факту ДТП с пешеходами в Москве

ЧП произошло на Бережковской набережной

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту ДТП на Бережковской набережной в Москве, где водитель легковушки въехал в пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"11 июля на Бережковской набережной в городе Москве произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов, в том числе малолетних. <...> По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Москве организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи столичного СК осматривают место происшествия, выполняются необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщалось ранее, на Бережковской набережной водитель легковушки совершил ДТП, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, а затем скрылся с места аварии. Предварительно, пострадали пять человек, из них двое детей 8-10 лет. Полиция разыскивает виновника ДТП.