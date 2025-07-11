В Подмосковье в ДТП с тремя автомобилями погиб ребенок

Авария произошла в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ребенок 2022 года рождения погиб в результате столкновения трех машин на трассе А-108 "МБК" в Орехово-Зуеве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня на 6-м км автодороги А-108 "МБК" ДТП. По предварительной информации, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем марки "ГАЗ", совершил попутное столкновение с автомашинами марок Lada и Volvo. В результате ДТП пассажирка Lada 2022 года рождения с телесными повреждениями была госпитализирована и позже умерла в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.