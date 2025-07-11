Во Льгове более 2 тыс. частных домов остались без света после урагана

Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, в 20 домах повреждены крыши, также пострадали два производственных здания и два автомобиля, упало 12 деревьев

КУРСК, 11 июля. /ТАСС/. Более 2 тыс. частных и 26 многоквартирных домов остались без электроснабжения после урагана во Льгове Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"В результате урагана Льгов остался без электричества. На номер 112 поступило порядка 300 обращений. Из-за непогоды без электричества оказались 2 157 частных и 26 многоквартирных домов, а также 2 водозабора. В 20 домах повреждены крыши, также пострадали два производственных здания и два автомобиля, упало 12 деревьев", - написал он.

По поручению Хинштейна в город выехал врио председателя правительства Курской области, также на месте находятся и. о. министра ЖКХ и ТЭК и представители электросетей.

"Постараемся сделать все, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и отремонтировать кровлю в домах. Держу ситуацию на личном контроле", - отметил Хинштейн.