Полиция нашла автомобиль, на котором сбили пешеходов в Москве

Всех находившихся в машине задержали

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московские полицейские установили местонахождения автомобиль, водитель которого въехал в пешеходов на Бережковской набережной в Москве. Все находившиеся в машине задержаны, сообщили ТАСС в столичном ГУ МВД России.

"Сотрудниками московской полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено местонахождение автомобиля, водитель которого допустил наезд на пешеходов на Бережковской набережной", - говорится в сообщении. Лица, находившиеся в автомобиле в момент ДТП, были установлены и задержаны. Их доставили в территориальное подразделение органа внутренних дел.

В пресс-службе прокуратуры Москвы добавили, что автомобиль марки HIPhi Z, в салоне которого находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения был установлен во 2-м Сетуньском проезде.

Как сообщалось ранее, на Бережковской набережной водитель легковушки совершил ДТП, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, а затем скрылся с места аварии. Предварительно, пострадали пять человек, из них двое детей 8-10 лет.