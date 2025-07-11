На Камчатке ведут поиски пропавшего на квадроцикле мужчины

По словам заявителя, его брат отправился на квадроцикле с территории одного из фермерских хозяйств в поселок Раздольный, однако, так и не появился в пункте назначения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июля. /ТАСС/. Операция по поиску мужчины, пропавшего на квадроцикле, организована на Камчатке, уже обследовано около 100 км, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"По словам заявителя, его брат отправился на квадроцикле с территории одного из фермерских хозяйств в поселок Раздольный, однако, так и не появился в пункте назначения. На технике высокой проходимости на поиски выдвинулся личный состав Камчатского спасательного центра МЧС России и сотрудник полиции - всего три человека на двух квадроциклах. Наземной группировкой были обследованы окрестности поселка Раздольного, территории фермерского хозяйства и нескольких конюшен - всего около 100 километров. К сожалению, поиск результатов не дал", - сообщает ведомство.