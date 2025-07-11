В Хмельницкой области произошли взрывы

Подробности не приводятся

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Серия взрывов зафиксирована в Хмельницкой области, расположенной на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Подробности не приводятся. Ранее поступила информация о серии взрывов в Черкассах.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены работают в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Воздушную тревогу также объявили в Тернопольской области и отменили в Николаевской.