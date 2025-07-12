ТАСС: экс-депутат Курской облдумы Васильев частично признал вину по делу о хищениях

Максим Васильев активно способствует предварительному расследованию по уголовному делу

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал вину по делу о хищении и растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС судебных документах.

"[Васильев] признал вину частично, активно способствует предварительному расследованию по уголовному делу", - говорится в материалах.

Как следует из материалов, защита полагает, что частичное признание им вины, а также отсутствие намерений скрываться от следствия и суда или воспрепятствовать производству по делу может стать основанием для смягчения ему меры пресечения на домашний арест или освобождение под залог.

"По месту жительства, работы характеризуется положительно, имеет множество благодарностей, наград, медалей за участие в СВО, занимается благотворительностью и оказанием гуманитарной помощи более 10 лет, активно оказывает помощь российским войскам", - следует из характеристики личности Васильева. Как отмечается также в материалах, он включен в реестр украинского сайта "Миротворец".

Вместе с Васильевым по делу проходит также гендиректор компании "Интергазоил" Дмитрий Спиридонов, арестованный в июне этого года в Москве. Оба фигуранта обвиняются в хищении и растрате бюджетных средств в рамках заключенного госконтракта на возведение двух взводных опорных пунктов для пограничной службы Курской области в приграничье с Украиной.