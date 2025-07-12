На юго-востоке Москвы из-за пожара 300 человек эвакуировались с производства

Как сообщили в оперативных службах, возгорание произошло в цехе по производству крабового мяса

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. 300 человек самостоятельно эвакуировались из производственного здания на Новохохловской улице на юго-востоке Москвы из-за пожара. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Пожар произошел на 4-м этаже производственного здания по адресу: Новохохловская улица, дом 14 строение 1. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 300 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание произошло в цехе по производству крабового мяса. Площадь пожара составляет 50 кв. м. Предварительно, никто не пострадал.