В Харькове произошли взрывы

В Харьковской и во многих других областях Украины действует воздушная тревога

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Ранее поступила информация о многочисленных взрывах в Луцке, Львове и Черновцах на западе Украины.

В настоящее время в Волынской, Львовской, Харьковской и Черновецкой областях объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровненской, Тернопольской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.