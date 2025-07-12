В Москве бизнесмен написал ложный донос, чтобы не возвращать $1,5 млн долга

Адвокат бизнесмена Ильи Комова заявил, что донос уже был оценен судом как одна из составляющих мошенничества в 2022 году, из-за чего повторно осудить его за одно и тоже преступление нельзя

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Кунцевский районный суд Москвы вынес приговор бизнесмену Илье Комову, написавшему ложный донос на знакомого, чтобы не отдавать ему долг в размере $1,5 млн. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос), назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года", - указано в них.

Согласно материалам дела, в 2012 году сотрудник коммерческой организации передал знакомому Комова Александру Шиндяпину 1,5 млн долларов для сохранения контракта на грузоперевозку нефтепродуктов. Передачу денег оформили в виде договора займа от Шиндяпина Комову. Но мужчины потратили деньги на свои нужды, за что обоих в 2022 году осудили за мошенничество. Комова тогда приговорили к 7 годам лишения свободы. Но Кунцевский суд установил, что Комов в 2015 году подделал расписку о том, что якобы вернул деньги Шиндяпину. Он написал заявление в полицию, указав в нем ложные сведения, что Шиндяпин требует деньги, несмотря на возвращение долга. В результате на Шиндяпина было возбуждено уголовное дело.

Адвокат Комова заявил, что донос уже был оценен судом как одна из составляющих мошенничества в 2022 году, из-за чего повторно осудить его за одно и тоже преступление нельзя. Однако суд посчитал этот довод несостоятельным, потому что мошенничество мужчина совершил в 2012 году, а донос был написан спустя три года. С учетом ранее вынесенного приговора о мошенничестве Кунцевский суд назначил Комову окончательное наказание в виде 7 лет 6 месяцев со штрафом в размере 500 тыс. рублей.