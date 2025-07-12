Гладков: в Белгородской области из-за действий ВСУ "стабильно сложная" обстановка

Губернатор Белгородской области говорит о территории протяженностью около 380 км

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Белгородскую область, из-за чего обстановка на территории протяженностью около 380 км остается "стабильно сложной". Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"На сегодняшний день у нас продолжает оставаться стабильно сложная обстановка на [территории], протяженностью порядка 380 км. И, конечно, здесь задача органов власти - муниципальных, региональных - защита населения в период активизации противника", - сказал он.

По словам Гладкова, власти проводят большое количество мероприятий, которые помогают гражданам научиться защищать себя и близких.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск 12 июля.