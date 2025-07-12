В Приморье восемь вагонов со щебнем сошли с рельсов

Пострадавших нет, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Восемь грузовых вагонов сошли с рельсов на станции Сибирцево в Приморье. В происшествии никто не пострадал, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, 12 июля на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги сошли с рельсов восемь вагонов, груженных щебнем, без опрокидывания.

"В результате происшествия пострадавших нет, задержек в движении не допущено. Размер ущерба устанавливается. Следователями Приморского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.