В Шебекине для защиты от БПЛА начали закрывать сетками школы и сады

Такое прикрытие учреждений позволяет спасти жизни персонала, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Школы и детские сады в городе Шебекино Белгородской области начали закрывать сеткой для защиты от атаки дронов Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Если бы мне кто-то год назад сказал, что мы будем сетками закрывать пятиэтажные здания, я бы не поверил в это, сказал, что это шутка. А в итоге сегодня у нас 60 многоквартирных домов закрыты, и мы уже начали закрывать в Шебекино детские сады и школы», - сказал Гладков.

Он отметил, что такая защита учреждений позволяет спасти жизни персонала.

Гладков ранее подчеркивал роль президента России Владимира Путина и правительства России в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области поступило более 20 млрд рублей.

Президентским указом в регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон, усиленную охрану порядка и введение особого режима въезда на отдельные территории.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 15:00 мск.