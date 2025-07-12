ТАСС: сбивший пешеходов в Москве электрокар прежде не попадал в ДТП

Также машина в розыске не находилась, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Электрокар HiPhi Z, на котором студент сбил пешеходов на Бережковской набережной в Москве, прежде не попадал в ДТП и не находился в розыске. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Установлено, что прежде HiPhi Z в ДТП не попадал, машина не в розыске. Ограничений на нее нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, автомобиль 2023 года выпуска, был поставлен на учет в апреле текущего года.

Позже в правоохранительных органах сообщили, что за машиной значатся два неоплаченных штрафа на сумму 1 125 рублей за превышение скорости. Оба нарушения были совершены вечером 4 июля.

По словам собеседника агентства, автомобиль, на котором 23-летний студент сбил людей, оформлен не на молодого человека. "Владельцем значится женщина", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

ДТП произошло вечером 11 июля. Водитель на электрокаре проехал на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, а затем скрылся. Двоих пострадавших детей доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ, Клиника доктора Рошаля), троих взрослых - в ГКБ № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу. Двое взрослых поступили в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, - в состоянии средней степени тяжести. Нарушителя задержали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.