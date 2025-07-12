По факту аварии с электрокаром в Москве завели уголовное дело

Водителю грозит лишение свободы на срок до семи лет, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после того, как водитель иномарки сбил пять человек на Бережковской набережной в Москве, а потом скрылся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По данному факту следователем СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). 23-летний водитель автомашины задержан", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что водитель электрокара может быть лишен свободы на срок до семи лет.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, санкция по ч. 2. ст. 264 УК РФ предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В московском ГУ МВД подтвердили ТАСС, что находившийся за рулем автомобиля HiPhi 23-летний мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По данным департамента здравоохранения Москвы, двоих детей доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ, Клиника доктора Рошаля), троих взрослых - в ГКБ № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу. Двое взрослых поступили в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, - в состоянии средней степени тяжести.

ДТП произошло вечером 11 июля. Водитель на электрокаре проехал на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, а потом скрылся. Позже его задержали.