В Читинском районе разлилась река Кулинда

Подтоплений нет, отметили в Минприроды Забайкальского края

ЧИТА, 12 июля. /ТАСС/. Река Кулинда разлилась в селе Верх-Чита в Забайкалье, проводится подсыпка низменных мест, сообщается в Telegram-канале Минприроды региона.

"Раньше Кулинда всегда стояла сухая. Сейчас набрала определенный уровень воды. Но уровень реки Чита выше, чем уровень Кулинды. Поэтому река Чита "подперла" ее. Из-за чего Кулинда разливается внутри населенного пункта. На данный момент подтоплений нет. Проводится подсыпка низменных пойменных мест в районе кооперативов Земляничный, Островок", - говорится в сообщении профильного министерства.

Уточняется, что по данным регионального Гидрометцентра, уровень воды в реке Чита снизился на следующих участках: в районе села Бургень вода упала на 63 см; в районе села Шишкино зафиксировано снижение на 7 см. Берегоукрепление защищает населенные пункты от подтоплений.