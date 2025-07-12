В Омской области полицейского подозревают в получении взятки

Подозреваемого заключили под стражу, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Начальник одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По версии следствия, вечером 9 июля полицейский, находясь в автомобиле у дома на улице Ватутина в Омске, получил от посредника в виде взятки 200 тыс. рублей - часть оговоренной суммы взятки в размере 1,2 млн рублей за оказание содействия и покровительство незаконной игорной деятельности вне игорной зоны и непринятие мер по пресечению проведения азартных игр на территории Омска", - говорится в сообщении ведомства.

После передачи денег подозреваемый и посредник были задержаны сотрудниками УФСБ по региону. Как сообщили в прокуратуре Омской области, полицейский заключен под стражу, а его знакомый предприниматель находится под домашним арестом.

"Сотрудник полиции подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере через посредника), а его знакомый - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки должностному лицу)", - сообщили в прокуратуре.