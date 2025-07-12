В Москве продлили арест сооснователю криптоигры Blum

Владимир Смеркис погасил принесенный ущерб в размере $100 тыс.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы продлил срок ареста бывшему главе криптобиржи Binance в СНГ и сооснователю криптоигры Blum Владимиру Смеркису, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, ущерб по которому составляет около $100 тыс. Как следует из имеющихся в распоряжении ТАСС документов, защита Смеркиса утверждает, что он погасил ущерб в полном объеме.

"Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению: продлить обвиняемому Смеркису срок меры пересечения", - говорится в судебном постановлении.

Потерпевшим по делу признан криптоблогер из РФ Олег Полунин. "Суд не принял во внимание снижение общественной опасности преступления вследствие полного возмещения предполагаемого ущерба, что осуществлено путем зачисления на публичный депозитный счет денежных средств на получателя", - говорится в материалах дела. По мнению защиты Смеркиса, речь идет о внесении в целях возмещения ущерба денег на депозит нотариуса.

Замоскворецкий суд в середине мая инициировал арест Смеркиса в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) при продаже рекламы в Blum, ущерб от его действий составляет порядка $100 тыс. Вину Смеркис не признает.