Депутату Заксобрания Иркутской назначили запрет определенных действий

Анатолий Обухов обвиняется в мошенничестве

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Суд назначил депутату от КПРФ Законодательного собрания Иркутской области Анатолию Обухову, обвиняемому по делу о мошенничестве, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Кировский районный суд города Иркутска рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении депутата Законодательного собрания Иркутской области четвертого созыва Обухова А. В. на срок по 9 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Суд запретил обвиняемому выходить из дома в определенное время, посещать здания, где находятся органы власти, офисы КПРФ и других политических партий. Ему также запрещено появляться на вокзалах и в аэропортах, общаться с участниками уголовного дела (кроме следователя и адвокатов), пользоваться телефоном, интернетом и почтой.

В пресс-службе добавили, что Обухов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).