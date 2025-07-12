В Курской области простились с мальчиком, погибшим из-за атаки ВСУ на пляж

Врио губернатора региона Александр Хинштейн отметил, что 12 июля ребенку могло исполниться шесть лет

КУРСК, 12 июля. /ТАСС/. Семья и близкие простились с курским мальчиком Толей, погибшим в результате атаки беспилотника ВСУ на городской пляж вечером 8 июля. Прощание прошло в Крестовоздвиженском храме Курска, церемонию посетили представители региональной власти, передает корреспондент ТАСС.

"Наши воины пишут на снарядах "За Толю, за Курск". Мы будем помнить его, для нас подвиг этого малыша стал символом человечности, [того], что добро торжествует над злом. Он будет жить в нашей памяти и в наших сердцах. Прости нас, малыш, мы не смогли тебя уберечь", - сказал на церемонии прощания врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, отметив, что 12 июля Толе могло исполниться шесть лет.

Пятилетний Анатолий умер во время транспортировки в Москву на следующий день после атаки, 9 июля. У ребенка были ожоги более 30% тела, что в его возрасте оказалось критичным.

Обряд отпевания ребенка провел митрополит Курский и Рыльский Герман. Проститься с погибшим мальчиком пришли сотрудники областного правительства, представители регионального исполкома Народного фронта, военнослужащие спецназа "Ахмат". Мать ребенка не присутствовала на прощании. Она находится в больнице в Москве после атаке БПЛА. Рядом с открытым гробом ребенка стоит игрушечный самосвал, с которым Толя играл на пляже перед трагедией.

"Он был замечательным ребенком, нам его будет очень не хватать. Его все так и называли - Толя-солнышко, для нас он таким и останется. <...> Несправедливость, не должны дети умирать. <...> Сейчас ей (маме ребенка - прим. ТАСС) невозможно ничего сказать, пройдет время - будет еще тяжелее, чем сейчас, принять эту боль и утрату", - поделились с журналистами друзья семьи Екатерина и Полина Шестопаловы.

Вечером 8 июля ВСУ с помощью БПЛА целенаправленно атаковали городской пляж в Курске. В результате четыре человека погибли, шестеро получили ранения. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что власти возьмут на себя все расходы по организации похорон погибших. Сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии, прапорщика полиции Вячеслава Гаврилова, участвовавшего в эвакуации людей и погибшего при повторном украинском ударе, похоронили 10 июля, расходы на организацию прощания взяло на себя ведомство.