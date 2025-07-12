В ДНР из-за атаки ВСУ повреждены энергообъекты

Обесточены два округа, сообщил врио председателя правительства республики Андрей Чертков

ДОНЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Ряд энергообъектов повреждены в результате атаки ВСУ на юге ДНР. Обесточенными остаются два округа, заявил врио председателя правительства республики Андрей Чертков.

"Сегодня ночью в результате целенаправленной атаки пострадал ряд энергообъектов, на нескольких подстанциях зафиксировано возгорание. Как только миновала опасность, аварийно-восстановительные бригады приступили к работе и к утру частично устранили повреждения. Уже подключены к электроснабжению Мариуполь и ряд ближайших к нему сел. Обесточенными остаются населенные пункты в Володарском и Волновахском муниципальных округах", - написал Чертков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что энергетики запитывают абонентов по резервным схемам, "стараясь максимально быстро вернуть в дома местных жителей свет". Работы не прекратят до полного восстановления.