В Новоайдарском округе ЛНР из-за лесного пожара ввели ЧС муниципального характера

Площадь возгорания составляет 100 га, сообщили в правительстве республики

ЛУГАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Чрезвычайная ситуация муниципального характера введена властями в Новоайдарском округе ЛНР из-за лесного пожара на площади в 100 га. Пострадало 5 домов и 15 хозпостроек, сообщили в правительстве республики.

"В Новоайдарском округе введена чрезвычайная ситуация муниципального характера в связи с возникшим лесным пожаром в районе села Пурдовка. Пожар охватил 100 гектар леса, пострадало 5 домостроений и 15 хозяйственных построек. В настоящее время работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в Telegram-канале правительства ЛНР.

Отмечается, что в администрации округа круглосуточно дежурят сотрудники в связи со сложившейся ситуацией.

По данным ГУ МЧС России по ЛНР, всего за сутки в республике ликвидировано 73 пожара. До конца суток 12 июля, а также 13 июля в центральных районах Луганской Народной Республики ожидается чрезвычайная пожароопасность. Во второй половине дня 13 июля на большей части территории региона сохранится сильная жара до 42 градусов.