В ЛНР устранили аварию на насосной станции

Организован подвоз воды, сообщили в правительстве республики

ЛУГАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Коммунальщики устранили аварию на одной из насосных станций ЛНР, в результате которой 11 июля без воды остались несколько городов и районов республики. Организован подвоз воды для жителей, поскольку работы по восстановлению оборудования продолжаются, сообщили в правительстве ЛНР.

"Специалисты "Луганскводы" устранили повреждение на территории насосной станции. Сейчас основная задача - чистка и сушка электрического оборудования после попадания воды в результате прорыва водопровода 1200 мм на территории насосной станции. Также специалисты предприятия обследовали всю протяженность трассы водовода и обнаружили еще 4 порыва. Из них 3 уже устранены", - говорится в Telegram-канале правительства региона.

Ситуацию с водоснабжением власти назвали непростой. "Муниципальными властями организован подвоз технической воды для жителей населенных пунктов, временно оставшихся без водоснабжения", - отметили в правительстве.

11 июля авария на одной из основных насосных станций, на которую поступает вся добываемая вода от водозаборов Алчевского управления стала причиной отключения воды в Алчевске, Брянке, Перевальске, Стаханове, части Славяносербского района, Зоринске, Перевальском районе и других населенных пунктах.