Сбившему пешеходов в центре Москвы предъявили обвинение

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 264 УК РФ, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Обвинение предъявлено водителю, сбившему пешеходов на Бережковской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"23-летнему водителю автомобиля предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения)", - сказала она.

По ее словам, за совершение этого преступления предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. "В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметила Нефедова.

ДТП произошло вечером 11 июля. 23-летний водитель на электрокаре HiPhi проехал на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, а потом скрылся. Позже его задержали. По данным департамента здравоохранения Москвы, в больницы доставлены двое детей и трое взрослых. Двое взрослых поступили в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, - в состоянии средней степени тяжести. В московском ГУ МВД подтвердили ТАСС, что виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения на основаниях, предусмотренных законодательством РФ. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.