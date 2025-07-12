На Камчатке в ДТП пострадали восемь человек

Еще один ребенок погиб, сообщили в Минздраве Камчатского края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июля. /ТАСС/. Восемь человек пострадали и один ребенок погиб в ДТП на Камчатке на трассе "Петропавловск-Камчатский - Мильково", все пострадавшие госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в краевом Минздраве.

"На 185 км трассы произошло ДТП с участием пяти детей. К сожалению, один ребенок погиб на месте происшествия. Сотрудниками скорой медицинской помощи все шесть пострадавших было доставлено в Мильковскую районную больницу, два человека - попутным транспортом в детскую краевую больницу. Далее шесть человек из Мильково двумя бортами санавиции были доставлены в учреждения краевого центра, им оказана квалифицированная медпомощь. Пятеро пострадавших детей, при необходимости, будут переведены в детскую краевую больницу, трое взрослых продолжат лечение в краевой больнице им. Лукашевского", - рассказали в Минздраве Камчатки.

Как рассказали агентству в ГАИ, по предварительным данным, 40-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением, машина перевернулась.