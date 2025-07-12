В Дагестане в ДТП погиб человек

Еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе регионального МВД

МАХАЧКАЛА, 12 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверо, в том числе трое детей, пострадали в автоаварии в Буйнакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"Примерно в 10:00 [мск] на 3-м км автодороги Гимры - Чирката 43-летний житель Хунзахского района, управляя автомобилем Mercedes, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota под управлением 47-летнего жителя Гунибского района. В результате ДТП водитель Toyota скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что другой водитель и три несовершеннолетних пассажира Toyota (14, 15 и 16 лет) с различными травмами доставлены в городскую больницу Буйнакска.