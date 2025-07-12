Гладков рассказал, как спасался под минометным обстрелом

Губернатор Белгородской области отметил, что оказаться на территории, которую атакуют вражеские войска, очень страшно

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, неоднократно попадавший под обстрелы ВСУ, рассказал в интервью ТАСС, как спасался во время одного из таких случаев в Шебекинском округе.

"Мне кажется, я помню каждую поездку (по местам атак ВСУ - прим. ТАСС). Помню все обстрелы, особенно один из первых - когда нас с главой Шебекинского городского округа майор полиции, кажется, обругал крепкими словами, заставил лечь на землю и ползти под минометным обстрелом. Сложных ситуаций было много. К сожалению, много погибших, много раненых, и нет ни одного дня, ни одного случая, который удастся забыть", - сказал Гладков.

По словам губернатора, оказаться на территории, которую атакуют вражеские войска, - это очень страшные, тяжелые события в жизни любого человека.

"Но я теперь понимаю, почему во время Великой Отечественной войны писали пьесы, книги, картины, слушали музыку. У нас в регионе происходит то же самое. Вижу, что чем больше сложных ситуаций, тем больше стихов, картин. Наверное, мозг человека устроен таким образом, что он начинает перестраиваться, и на фоне какого-то большого стресса, негатива он раскрывает какие-то творческие способности, тем самым защищаясь", - отметил глава региона.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск.