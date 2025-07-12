На Украине прохожий напал на военкома, когда помогал мобилизованному убежать

По информации РБК-Украина, работники ТЦК высаживали 44-летнего мобилизованного из автомобиля около вокзала, чтобы сопроводить его в военную часть

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Один из толпы прохожих, которые помогали мужчине избежать мобилизации в Харькове, причинил телесные повреждения работнику территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

По информации агентства, работники ТЦК высаживали 44-летнего мобилизованного из автомобиля около вокзала, чтобы сопроводить его в военную часть. В этот момент за мужчину заступилась толпа прохожих, один из которых напал на военкома.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.