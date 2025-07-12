В Самаре перевернулся плавучий дом

Ведутся поиски человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области

САМАРА, 12 июля. /ТАСС/. Спасатели ведут поиски одного человека после опрокидывания самодельного плавучего дома на воде в Самаре, еще трое спасены. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По сведениям очевидцев, в плавучем доме находились четыре человека. ГКУ "Поисково-спасательная служба (ПСС) Самарской области" проведены работы по спасению трех человек, поиски одного человека продолжаются", - отметили в пресс-службе.

Сообщение о происшествии поступило около 14:40 (13:40 мск) 12 июля. Инцидент произошел в Красноглинском районе Самары. Причина опрокидывания устанавливается. На месте работают оперативные службы.