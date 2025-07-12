В Вологодской области во время крестного хода обрушился подвесной пешеходный мост

Есть пострадавшие, сообщили в правительства региона

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пешеходный мост между двумя населенными пунктами Никольского округа обрушился во время крестного хода в Вологодской области. Есть пострадавшие, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"В Никольском округе во время Крестного хода произошло обрушение моста через реку Юг на участке между поселком Даниловский и деревней Данилово. Губернатор Георгий Филимонов проинформировал, что к месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Медицинская помощь оказывается всем пострадавшим. Глава региона взял ситуацию под личный контроль", - сказано в сообщении.

Филимонов сообщил в своем Telegram-канале, что в учреждениях здравоохранения обследуют четырех человек, получивших травмы. Остальные обстоятельства выясняются.