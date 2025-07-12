В Магадане при послеполетном досмотре Ан-2 обнаружили повреждение корпуса

Пострадавших нет, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка по факту авиационного инцидента в аэропорту Магадана - при послеполетном досмотре у самолета Ан-2 обнаружено повреждение корпуса, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

"10 июля в аэропорту Магадан при послеполетном осмотре воздушного судна Ан-26Б-100 АО "Авиакомпания "Ираэро", выполнившего рейс Баимская - Кепервеем - Магадан, обнаружены повреждения корпуса. Пострадавших нет. Магаданским транспортным прокурором организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.