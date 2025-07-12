В Алтайском крае в ДТП погибли четыре человека

Еще один пострадал, сообщили в ГУ МВД по региону

БАРНАУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли, один пострадал в ДТП с участием двух автомобилей в Алтайском крае. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"Водитель автомобиля УАЗ при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП погибли четверо граждан, находящихся в автомобиле Toyota. Водитель УАЗ госпитализирован", - сообщили в ведомстве.

ДТП произошло на федеральной трассе Бийск - Белокуриха, недалеко от села Смоленское. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства. Начата проверка.