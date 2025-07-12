В Брянской области из-за атаки БПЛА женщина получила ожоговые ранения

Жилой дом полностью уничтожен из-за обстрела, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

БРЯНСК, 12 июля. /ТАСС/. Жительница села Ломаковка Брянской области получила ожоговые ранения в результате атаки ВСУ, произведенной с помощью дронов-камикадзе. Жилой дом полностью уничтожен, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирная жительница села, к сожалению, получила ожоговые ранения. Женщина доставлена в больницу, где ей оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. <...> В результате сброса взрывного устройства, жилой дом полностью уничтожен", - написал Богомаз.