В Вологодской области при обрушении пешеходного моста пострадали шесть человек

Угрозы для жизни пострадавших нет, сообщили в пресс-службе правительства региона

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Шесть человек пострадали при обрушении подвесного пешеходного моста во время крестного хода в Никольском округе Вологодской области. Они находятся в центральной районной больнице, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

По данным пресс-службы, речь идет о пешеходном мосте через реку Юг между двумя населенными пунктами - поселком Дуниловским и деревней Дунилово.

"На данный момент сообщается о шести взрослых, которые поступили в приемное отделение центральной районной больницы. Угрозы для жизни пострадавших нет, родственников оперативно оповещают об их состоянии", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Георгий Филимонов взял ситуацию под личный контроль. Обстоятельства произошедшего выясняются.