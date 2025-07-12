На Кубани из-за падения БПЛА произошли возгорания на полях

В оперштабе региона сообщили, что пострадавших и разрушений нет

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Пожары произошли на полях в двух районах Краснодарского края из-за падения БПЛА, сообщили в оперштабе региона.

Речь идет о Динском и Тимашевском районах. По данным оперштаба, около станицы Пластуновской загорелась стерня на убранном поле. В станице Незаймановской загорелось поле пшеницы, а также лесополоса, которая находится рядом. Площадь возгорания состаила 3 га. В станице Медведовской пожар в поле локализовали на площади в 4 га.

Отмечается, что все пожары потушили. Никто не пострадал. Разрушения также отсутствуют.