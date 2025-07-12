Во Владивостоке из-за аварии на сетях более 22 тыс. жителей остались без света

Прокуратура контролирует проведение аварийно-восстановительных работ

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку после аварийного отключения электричества во Владивостоке. В настоящее время без света остаются более 22 тыс. человек, сообщили в Telegram-канале ведомства по Приморскому краю.

"В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что в дневное время 12 июля 2025 года произошла авария на сетях электроснабжения. Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии во Владивостоке. В настоящее время без света остаются более 22 тыс. жителей домов Ленинского района города", - сказано в сообщении.

Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль прокуратуры. Ведомство даст оценку действиям лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию электросетей.