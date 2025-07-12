В Шебекине мирный житель погиб из-за прилета снаряда в частный дом

Губернатор региона Вячеслав Гладков принес соболезнования родным и близким погибшего

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Мирный житель погиб в Шебекине Белгородской области в результате прилета снаряда в частный дом. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино в результате прилета снаряда в частный дом погиб мужчина. Бойцы самообороны достали его из-под завалов и доставили в больницу. Врачи до последнего боролись за него, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал глава региона.

Дом получил значительные разрушения, перебита газовая труба, добавил Гладков. Еще в четырех частных домах выбиты окна, посечены кровли, заборы, хозпостройка. Повреждены три автомобиля. Информация о последствиях уточняется.